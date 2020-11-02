هزيمة قطرية جديدة أمام السعودية في وكالة مكافحة المنشطات الدولية

انتصرت الرياضة السعودية على حساب قطر في ضربة جديدة رياضيا ، حيث تقدمت المملكة السعودية لانتخابات المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ، وفازت بالعضويةأعلنت وزارة الرياضة السعودية عن فوز المملكة العربية السعودية بانتخابات عضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA»، مع جمهورية الصين.
ونشرت وزارة الرياضة السعودية على حسابها الرسمي بتويتر "السعودية فازت في المقاعد المخصصة عن قارة آسيا، التي تنافست عليها دول السعودية والصين وكازاخستان وقطر".
وانضمت السعودية إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية، كممثلين عن القارة الآسيوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية.
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