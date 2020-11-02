إصابة توتي بفيروس كورونا

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن نتيجة الاختبار الذي خضع له توتي جاءت نتيجته إيجابية، لكن توتي يتعافى من أعراض المرض بشكل جيد.
وكان إنزو توتي، والد اللاعب، قد وافته المنية متأثرًا بإصابته بـ فيروس كورونا الشهر الماضي.
يذكر أن إنزة توتي قد أصيب بنوبة قلبية قبل سنوات بحسب موقع فوتبول إيطاليا، منعته من التنقل مع نجله ودعمه قبل اعتزاله.
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