إصابة توتي بفيروس كورونا

أكدت تقارير صحفية، اليوم، الاثنين، إصابة أسطورة نادي روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي بـ فيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن نتيجة الاختبار الذي خضع له توتي جاءت نتيجته إيجابية، لكن توتي يتعافى من أعراض المرض بشكل جيد.

وكان إنزو توتي، والد اللاعب، قد وافته المنية متأثرًا بإصابته بـ فيروس كورونا الشهر الماضي.