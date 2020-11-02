أفادت اللجنة الأولمبية، بأن النادي رقم 74 في القائمة هو نادي عثماثون بالغربية، ولم يدرج نتيجة خطأ مطبعي. وفور انتهاء الموسم الكروي 2019- 2020 الذي يحتسب بختام مسابقة الدوري الممتاز تم تصنيف الأندية التي يحق لها مشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد.

وجرى اعتماده من اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون، وجاء على النحو التالي:

النادي الأهلي، نادي الزمالك ، نادي المقاولون العرب ، نادي إنبي، الاتحاد السكندري، سموحة، الإنتاج الحربي، بيراميدز إف سي، الإسماعيلي، المصري، مصر المقاصة، الجونة، إف سي مصر، حرس الحدود، البنك الأهلي، أسوان، الألومنيوم، طلائع الجيش، بترول أسيوط، طنطا، سوهاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة الأولمبية تكشف عن النادي رقم 74 الذي يحق له التصويت في عمومية الجبلاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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