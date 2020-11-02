توقعات الجماهير لأداء الإسماعيلي الفترة المقبلة

أعلن نادي الإسماعيلي، التعاقد بصورة رسمية مع جناح فريق جينت البلجيكي أحمد مصطفى والظهير الجزائري رضوان شريفي ليكون "الدراويش" دعّم صفوفه بثلاث صفقات رسميًا.

كما رصدت عدسة دوت الخليج توقعات الجماهير لأداء الإسماعيلي الفترة القادمة.

في البداية قال مصطفى محسن: لطالما كان النادى الإسماعيلية منبعا لأمهر وأفضل اللاعبين واستطاع تحقيق العديد من البطولات على مدار السنين، فليس من الصعب الدخول في منافسة قوية مع الأهلى والزمالك.

وأضاف أحمد خالد "متوقع من لاعبي الإسماعيلي تطورا في الأداء لوجود أحمد مصطفى والظهير الجزائرى ولكن لا يتوقع منه القدرة على منافسة أندية الزمالك والأهلى".

وتابع إيهاب الخال أنه يريد من الإسماعيلي المنافسة لأن المشجع أو المشاهد في نهاية الأمر يريد أن يتابع ويرى مباراة مثيرة وجذابة بمنافسين أقوياء، متمنيًا التوفيق للإسماعيلي في مباراته المقبلة.