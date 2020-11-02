كما رصدت عدسة دوت الخليج توقعات الجماهير لأداء الإسماعيلي الفترة القادمة.
في البداية قال مصطفى محسن: لطالما كان النادى الإسماعيلية منبعا لأمهر وأفضل اللاعبين واستطاع تحقيق العديد من البطولات على مدار السنين، فليس من الصعب الدخول في منافسة قوية مع الأهلى والزمالك.
وأضاف أحمد خالد "متوقع من لاعبي الإسماعيلي تطورا في الأداء لوجود أحمد مصطفى والظهير الجزائرى ولكن لا يتوقع منه القدرة على منافسة أندية الزمالك والأهلى".
وتابع إيهاب الخال أنه يريد من الإسماعيلي المنافسة لأن المشجع أو المشاهد في نهاية الأمر يريد أن يتابع ويرى مباراة مثيرة وجذابة بمنافسين أقوياء، متمنيًا التوفيق للإسماعيلي في مباراته المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات الجماهير لأداء الإسماعيلي الفترة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.