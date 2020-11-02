انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين فى دوريات العالم والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقام اليوم الإثنين، عدد من المباريات المهمة فى دوريات الكرة العالمية للموسم الجديد 2020 – 2021، ولعل أبرز مباريات اليوم، مواجهة ليدز يونايتد ضد ليستر سيتى في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة فياريل مع بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي

فولهام ضد وست بروميتش ألبيون، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناةbeIN Sports HD 1

ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

فياريال ضد بلد الوليد، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد بينفينتو، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

الدوري الألماني

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى هوفنهايم مع فريق يونيون برلين، تقام في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 FR

جدير بالذكر، أن الدوري امصري الممتاز لكرة القدم اختتم رسميا أمس الأول السبت بعد المواجهة المثيرة بين المارد الأأحمر النادي الأهلى ونادى طلائع الجيش والتى فاز فيها الشياطين الحمر بنتيجة 3 – 0 لتكون مسك الختام لهذا الموسم الصعب والذى توقف لأكثر من 5 أشهر؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث توج الأهلى بلقب الدورى للعام الـ 42 فى تاريخه بعدما وصل رصيده من النقاط إلى 89 نقطة محققا رقما قياسيا جديدا.