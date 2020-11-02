إصابة 11 لاعبا في أياكس الهولندي بـ فيروس كورونا

أعلن نادي أياكس الهولندي، اليوم الاثنين، قائمته لمواجهة نظيره نادي ميتلاند الدنماركي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نادي أياكس الهولندي أعلن قائمة من اللاعبين ضمت 17 لاعبًا فقط للمباراة أمام ميتلاند الدنماركي غدًا، مع غياب عدد كبير من عناصره الأساسية.

وبحسب صحيفة " إندبندنت"، فأنه تم تسجيل إصابة 11 لاعب في فريق أياكس الهولندي بفيروس كورونا، ليتم استبعادهم من قائمة المباراة.

ويواجه نادي أياكس نظيره ميتلاند الدنماركي غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أياكس الهولندي في الجولة الماضية مع نادي أتالانتا الإيطالي بهدفين لكل منهما.