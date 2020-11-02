الاتحاد الدولي لليد يكشف الإجراءات الاحترازية للصحفيين والإعلاميين خلال مونديال 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الإجراءات الاحترازية للصحفيين والإعلاميين خلال النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، ضمن خطته المطولة للوقاية من فيروس كورونا خلال البطولة.

المبادئ العامة

كل من يشترك في تغطية البطولة، ومؤسساتهم والعاملين فيها، يجب أن يلتزموا بالقوانين المحلية وكذلك الإجراءات الخاصة بخطة الوقاية من فيروس كورونا.

ويتضمن الخضوع لتحليل PCR كل 72 ساعة، وارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة مناسبة من الجميع، والغسيل المستمر للأيدي، وكذلك، يجب أن يلتزم كل المختصين بكل المتطلبات المحلية خلال عملهم، مثل استعمال الزجاج الفاصل Plexiglass بين أماكن التشغيل.

سيارات البث

يجب ركن سيارات البث بشكل يمنح الأشخاص مساحة كافية للتحرك، لتفادي الزحام.

مقصورة الإعلاميين

تقسيم الإعلاميين داخل المقصورة الخاصة بهم يجب أن يضمن وجود 1.5 متر بين كل منهم، أما بالنسبة للمعلقين، فيتم استثنائهم مؤقتا من ارتداء الكمامة أثناء تأدية عملهم، ولكن عليهم ارتدائها في كل الأوقات الأخرى.

غرفة الإعلاميين

يجب ضمان وجود 1.5 متر بين كل الإعلاميين الموجودين في الغرفة في كل الأوقات، وأماكن المختصين بالبث خلال المباريات، ومسؤولو الإنتاج التلفزيوني مسموح لهم التواجد في المنطقة الصفراء والبرتقالية فقط.

أما العاملون بالقنوات التليفزيونية المتواجدون في المنطقة البرتقالية عليهم الحفاظ على 1.5 متر من كل اللاعبين والمدربين إلا في حالة الضرورة أو حدوث طارئ خلال المباراة.

المصورون

سُيسمح بوجود 16 مصورا (أربعة خلف كل ناحية من المرمى)، للحفاظ على مساحة آمنة بين كل مصور والآخر، سيتم تحديد مكان كل مصور بشكل واضح.

النشاط الإعلامي

خلال التدريبات، لن يتم السماح بأي نشاط إعلامي، وعن التصوير فبعد وصول أي فريق لصالة المباراة، سيتم السماح لمصور واحد بالتصوير في مكان يتم الاتفاق عليه مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، مع الحفاظ على المسافة الآمنة مع اللاعبين والعاملين بكل فريق. في حال عدم وجود مكان يسمح بذلك، من الممكن التوصل لحل بالتصوير عن بعد، بموافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد.

أماكن عقد لقاءات ما قبل المباريات يجب أن يتم تحديدها، مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين المحاور والضيف، عدد أماكن عقد اللقاءات سيتم تحديدها وفقا لسعة الملعب. أكبر عدد لأي لقاء هو 4 أفراد، باحتساب ضيف اللقاء.

كل المؤتمرات الصحفية سيتم عقدها بشكل افتراضي، فقط المدرب ولاعب من كل فريق بالإضافة إلى منسق، هم المسموح لهم بحضور المؤتمر الصحفي الافتراضي.

منطقة الحوارات السريعة Flash Zone Interviews مسموح بها، بشرط أن يحصل كل فرد على 3 أمتار مربع، وأن يكون المراسل والمصور على بعد 1.5 متر من اللاعب في كل الأوقات، كل الترتيبات سيتم مناقشتها والموافقة عليها بين القناة الناقلة الخاصة بالبلد المضيف ومندوب عن الفريق، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

لتفادي الزحام والتقارب بين الفرق والإعلام، تم إلغاء وجود المنطقة المختلطة Mixed Zone.

المراسلون والمختصون بالبث، بما فيهم الخاصة بالبلد المضيف، لن يُسمح لهم بدخول غرف خلع ملابس أي فريق للتصوير، يمكن مناقشة حلول بديلة مثل التصوير عن بعد بموافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد، والفريق المعني، بذلك.

كل من يعمل في صالة المباراة، سيتم إعلامه بكل المتطلبات والممنوعات بوقت كاف قبل بداية عمله، وسيعمل الفريق الطبي الخاص بالصالة على التأكد من احترام كل الإجراءات.

بشكل عام، سيتم تقليل مندوبي الإعلام والشركات المختصة بالبث إلى الحد الأدنى بالنظر لسعة كل صالة.

وسيتم توفير خدمات طبية لمندوبي الإعلام في الصالات.

وسيتم تحديد عدد المسموح لهم بالتواجد للعمل في الصالات بناء على القانون المصري، ومساحات العمل المتاحة بالنظر للإجراءات الصحية المتبعة، وعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في كل منطقة من الملعب بحسب البند 9.3 من الخطة.