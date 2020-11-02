أزمة جديدة في برشلونة بسبب رواتب اللاعبين

يبدو أن موسم 2020 -2021 لن يمر مرور الكرام على نادي برشلونة، فبعد تعرض الفريق لعدة أزمات آخرها استقالة رئيس النادي ثم سوء النتائج في المباريات، دخل الفريق الكتالوني فى أزمة جديدة وهي رواتب اللاعبين التي يرغب النادي في تخفيضها بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا على الجانب المادي.

ويرفض بعض اللاعبين في البرسا هذا الأمر، إلا أن إدارة نادي برشلونة، حددت الخميس المقبل، موعدًا للجلوس مع اللاعبين وممثليهم، من أجل التفاوض حول تخفيض رواتبهم هذا العام بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن إدارة النادي الإسباني تريد توفير نحو 190 مليون يورو على الأقل، بدلًا من مواجهة شبح الإفلاس.

ومن المتوقع أن يجلس اللاعبون أو ممثلوهم مع مسؤولي النادي هذا الأسبوع، حيث أبدى بعض الأسماء موافقتهم بشكل مبدئي على قرار الخفض في هذه الظروف.

يذكر أن نادي برشلونة يواجه أزمة مالية كبيرة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى دفع الإدارة السابقة مبالغ ضخمة في عدد من الصفقات التي لم تثبت نجاحها.