الكرة السعودية .. مواجهات قوية في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين

وتترقب جماهير الكرة السعودية، كلاسيكو الاتحاد والهلال، في ربع نهائي البطولة، حال تجاوزهما الوحدة والفتح في دور الـ16، إضافة إلى قمة أخرى للفائز منهما، حال وصول الشباب إلى نصف نهائي البطولة، بفوزه على القادسية في ثمن النهائي، والانتصار على الفائز من مباراة التعاون وضمك.



على الجهة الأخرى، فوز النصر على الرائد، وتجاوز الأهلي العين في ثمن النهائي، يجمع الفريقين في ربع نهائي البطولة.



وكان النصر قد أقصى الأهلي من نصف نهائي البطولة الجارية، بفوزه عليه في نصف النهائي 2-1، في لقاء جمعهما، الثلاثاء الماضي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



وينتظر الفائز بلقب البطولة مكافأة مالية تبلغ 10 ملايين ريال، إضافة إلى مقعد في دوري أبطال آسيا 2021-2022، ومقعد في كأس السوبر السعودي، حيث يلاقي بطل الدوري، وفي حال تكرر الفائز بالبطولتين، يتم اعتماد وصيف كأس الملك.