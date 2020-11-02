مدرب بارما الإيطالي السابق يرفض تدريب منتخب مصر.. تعرف على حقيقة الأمر

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن رفض روبيرتو دافريزا، مدرب نادي بارما الإيطالي السابق، عرضًا لتدريب نادي بيراميدز المصري.
موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، أكد بأن نادي بيراميدز قدم عرضًا لدافريزيا لتدريب الفريق لمدة 3 مواسم، لكنه رفض ذلك العرض.
وعنون الموقع هذا الخبر بـ " دافريزيا يرفض مصر" ليقوم موقع " فوتبول إيطاليا" بنقل عنوان الخبر، مشيرًا بأن دافريزا رفض تدريب منتخب مصر نقلًا عن موقع " توتو ميركاتو"، ولكن الخبر الحقيقي هو رفض مدرب بارما لتدريب نادي بيراميدز.
وقام دافريزا بتدريب نادي بارما لمدة 4 سنوات، قبل أن يرحل عن الفريق في شهر أغسطس الماضي.
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