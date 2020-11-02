الإسماعيلي يقترب من إتمام التعاقد مع أحد حراس المرمى الكبار في مصر

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن ناديه اقترب من التعاقد مع عامر عامر، حارس مرمى نادي الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "الصغير"، في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم"، "كل خطوط النادي كانت غير موفقة هذا الموسم، لذا طلبت التعاقد مع حارس مرمى، ورشحت ثلاثة أسماء بجانب محمد فوزي ومحمد مجدي، فطلبت التعاقد مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز أو عامر عامر حارس الإنتاج الحربي، أو أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي".

وتابع مدرب حراس الدراويش، "حتى إن كان التعاقد مع أحد الحراس على سبيل إعارة، فالمهم أن يكون لدينا حارس كبير من أجل البطولة العربية".

وأضاف "الإسماعيلى بيخلص فى عامر عامر خلاص".

واستطرد "جميع حراس المرمى فى مصر متشابهون عدا خمسة في كفة ثانية، وهم محمد الشناوي حارس الأهلى، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، والمهدي سليمان حارس بيراميدز، ومحمود جاد حارس إنبي، ومحمد بسام حارس الطلائع".

واختتم تصريحاته قائلًا "تعاقدنا مع أري بابل ورضوان شريفي وأحمد مصطفى ومؤخرًا باتريك فييرا البرازيلي، الذي لعب مع ريكاردو في السعودية قبل ذلك ويتواجد معنا حاليًا في التدريب".