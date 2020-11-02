أيمن حفني يؤازر الزمالك قبل لقاء الرجاء

حرص أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق ولاعب فريق المقاصة الحالي على التواجد في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم .

هذا لمساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.



وحرص اللاعب على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري وتمنى التوفيق للفريق الأبيض في مباراة الرجاء المغربي المرتقبة من أجل التأهل للمباراة النهائية.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب التدريب استعدادا للمباراة على أن يخوض الزمالك تدريبه الأخير غدا باستاد القاهرة الدولي