يد السيدات بنادى سموحة تفوز على سبورتج فى الدورى

حقق فريق عمومى سيدات كرة اليد بنادى سموحة فوزا مستحقا على مضيفه سبورتنج بنتيجة 20/21 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الصالة المغطاة بنادى سبورتنج، ضمن منافسات دورى عمومى السيدات.

من جهة أخري حصد فريق سيدات كرة اليد بنادى سموحة المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس مصر لكرة اليد.

جاء الفوز تحت قيادة الكابتن محمد عبدالسلام والمدرب العام الكابتن محمد فاروق ورئيس الجهاز الكابتن آسر القصبى.

وتغلب سموحة في مباراة تحديد المركز الثالث على الشمس ٣٢ - ٣١ ليحصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر.

يشار إلى أن نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد سيدات سيواجه فيه فريق الزمالك نظيره سبورتينج.