يد السيدات بنادى سموحة تفوز على سبورتج فى الدورى

حقق فريق عمومى سيدات كرة اليد بنادى سموحة فوزا مستحقا على مضيفه سبورتنج بنتيجة 20/21 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الصالة المغطاة بنادى سبورتنج، ضمن منافسات دورى عمومى السيدات.
جاء الفوز تحت قيادة الكابتن محمد عبدالسلام والمدرب العام الكابتن محمد فاروق ورئيس الجهاز الكابتن آسر القصبى.
يشار إلى أن نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد سيدات سيواجه فيه فريق الزمالك نظيره سبورتينج.
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