الأهلي يجهز فيديو جديدا يُدين محمد فضل

كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي، أن مسئولي النادي بصدد تقديم فيديوهات جديدة في ‏واقعة اشتباك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق في ‏احتفالية تتويج الفريق بدرع الدوري والتي أقيمت مساء يوم السبت الماضي عقب انتهاء مباراة ‏طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.‏

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الفيديوهات الجديدة التي ينتوي الأهلي التقدم بها تكشف تفاصيل ‏جديدة وواضحة وتدين محمد فضل في الواقعة خاصة أنه هو من بادر بالتعدي على لاعب الفريق.‏

وكانت إدارة الأهلي قد تقدمت صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى كلٍّ من: المستشار سيد البنداري، ‏رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة ‏بإدارة اتحاد الكرة، يطالب في الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فضل، ‏عضو اللجنة الخماسية، في حق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق، أثناء احتفالية تسليم ‏درع الدوري.‏