نجوم الأهلي يغادرون الجونة بعد تراجع مستوى الفريق خلال الموسم المنتهى

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة الموسم الحالي في وضع مؤسف، حصد 37 نقطة في المركز الرابع عشر، وسجل رقما سلبيا بعد استقبال شباكه 45 هدفا.

وبعد ضمان استمراره في بطولة الدوري الممتاز، قررت بعض الأسماء الكبيرة داخل النادي الرحيل وعدم الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد.

كان أول الراحلين عن الفريق هو عقد الشراكة بين الجونة والشركة التي كان يرأسها نادر شوقي، التي كان هي الراعية لنادي الجونة.

وأعلن حسام غالي مدير الكرة الرحيل عن النادي بعد أن قضى عاما ونصف مع الفريق الأول، دون تحقيق إنجازات تذكر.

وقرر محمد ناجي جدو مهاجم الجونة عدم الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، واختتام مشواره مع الجونة عند هذا الموسم.

وأعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المٌعار للجونة انتهاء علاقته بنادي الجونة بنهاية الموسم الجاري حيث كتب المهاجم الشاب عبر صفخته على "فيس بوك" أن علاقته إنتهت بالنادي الساحلي.

وقال أحمد ريان: شكرًا للكابتن خالد بشارة والكابتن نادر شوقي والكابتن حسام غالي والكابتن محمد الحصري والكابتن رضا شحاتة ومجلس إدارة النادي واللاعبين وكل الناس اللي إشتعلت معاهم على مدار الموسمين الماضيين في نادي الجونة وأتمني للنادي التوفيق في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعود مهاجم الأهلي الشاب للقلعة الحمراء مرة أخرى للبت في مصيره.

وكان أحمد ياسر ريان قد تلقى عرضًا من نادى الإسماعيلى للانتقال لصفوفه فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وقدم أحمد ياسر ريان موسمًا رائعًا مع الجونة وظهر بشكل جيد للغاية جعله أحد أبرز هدافى الدورى ومازال مسئولو القلعة الحمراء يبحثون فى موقف أحمد ياسر بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى.