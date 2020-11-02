برسالة غامضة.. نجم الأهلي يهاجم حسام البدري

كتب ياسر ابراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر الحالة اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، رسالة غامضة بعد استبعاد اسمه من قائمة المنضمين الى منتخب مصر.

وقال ياسر ابراهيم في تعليقه:" كفاية بقى حب وكره ف الكورة يا مصر".

كان إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أبدى سعادته بتخطي عقبة الوداد المغربي والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدافع الأهلي: «حققنا المطلوب بالصعود إلى المباراة النهائية، ولدينا رغبة قوية جدا في حسم اللقب لصالحنا من أجل إسعاد جماهير نادي القرن في كل مكان».

وأضاف: «احترامنا لفريق الوداد يعد كلمة السر في الفوز ذهابًا وإيابًا وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية».

وأكمل ياسر إبراهيم: «بعد الفوز ذهابًا بهدفين دون رد في المغرب تعاهدنا على التركيز في مواجهة العودة بالقاهرة من أجل تكرار الأمر وهو ما نجحنا فيه».

واختتم مدافع الأهلي تصريحاته بالتأكيد الوداد المغربي من الفرق المميزة على مستوى شمال إفريقيا، ولكن الرغبة لدينا كانت أقوى من أجل استكمال المشوار بنجاح.