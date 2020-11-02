محمود الونش جاهز لمباراة الرجاء المغربي

بقيادة باتشيكو

شارك محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بصورة طبيعة في تدريبات الفريق اليوم

وتأكد الجهاز الفني للفريق من جاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.



كان اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن قطع جزئي في غضروف الركبة خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الأخيرة في ظل رفض اللاعب الخضوع لعملية جراحية.



وفي نفس الوقت شارك حازم إمام ويوسف أوباما ومحمود علاء في التدريبات الجماعية اليوم استعدادا للقاء الأربعاء المقبل