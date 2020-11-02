الأهلي يهزم الزمالك 30-25 في دوري عمومي سيدات اليد

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، على غريمه التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيا قاسم إبراهيم بنتيجة 30 - 25.
انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 12 - 12، قبل أن ينجح الأهلي في حصد الفوز.
أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.
وحقق "الشياطين الحمر" الفوز السابع على التوالي بعد الفوز على كل من "منوف الرياضي - حلوان العام - شامبيون الرحاب - هليوليدو - 6أكتوبر - الطيران".
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