لم أعتذر لـ محمد فضل.. كهربا: عملنا قعدة للصلح وتقريب وجهات النظر فقط

نفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ومنتخب مصر الاعتذار لمحمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة أن كهربا لم يتجاوز في حق عضو اللجنة الخماسية حتى يعتذر وأن ما جاء في البيان الصادر عبر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عار تماما من الصحة.



وشدد أن ما حدث كانت جلسة ودية للصلح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين في حضور شخصيات عملت على تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف من البداية.



وكان الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم قام بنشر بيان عن قبول محمد فضل لاعتذار كهربا قبل أن يتم حذفه بعد عدة دقائق من نشره.