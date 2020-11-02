هل الأهلي خط أحمر .. واقعة بيراميدز تتكرر وحسام البدري في ورطة

بات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بصدد إصدار قرار باستبعاد لاعبي النادي الأهلي من المعسكر حال عدم انضمامهم بعد غد وإصرار الأهلي على تأجيل انضمام لاعبيه حتى يوم 9 نوفمبر الجاري.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن تأجيل أي ناد تسليم لاعبيه لمعسكر منتخب مصر حال طلبهم فسوف يتم استبعادهم.

وحدث ذلك الأمر من قبل عندما قرر البدري استبعاد لاعبي فريق بيراميدز قبل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات نفسها بعدما رفض ديسابر، مدرب بيراميدز ذهاب لاعبيه لمعسكر الفراعنة قبلها.

ويدرس مسئولو الأهلي تأجيل إرسال لاعبيه الدوليين إلي معسكر المنتخب الوطني الذي يأتي استعدادا لخوض مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا.

ويسود اتجاه داخل الأهلي لتأجيل إرسال لاعبيه حتي موعد الأجندة الدولية المحدد لها يوم ٩ نوفمبر الجاري وفقا للوائح الاتحاد الدولي في هذا الشأن بدلا من إرسال اللاعبين بعد غدا والتواجد في المعسكر المفتوح.

ويخشي مسئولو الأهلي إرسال اللاعبين بعد غدا والتواجد في المعسكر المفتوح الأمر الذي قد يعرضهم للاجهاد العضلي ومن ثم يدرس الأهلي تأجيل إرسال لاعبيه الدوليين إلي يوم ٩ نوفمبر.

يذكر أن المنتخب الوطني استدعي ٦ لاعبين من الأهلي لمعسكر مباراتي توجو وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.