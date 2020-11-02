أمريكا تشارك في مونديال مصر لليد بترشيح من الاتحاد الدولي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.
جاء قرار الاتحاد الدولي بترشيح المنتخب الأمريكي؛ بناءً على طلب من اتحاد أمريكا الشمالية، بعد تعذر إقامة الدورة الخاصة بترشيح منتخب من قارة أمريكا الشمالية، نتيجة جائحة فيروس كورونا، وكانت الدورة ستقام بمشاركة منتخبات كندا وجرينلاند وبورتوريكو والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأمريكي ضمن المجموعة E في بطولة العالم، والتي تضم منتخبات النرويج والنمسا وفرنسا.
وأرجع الاتحاد الدولي لكرة اليد أسباب اختياره للمنتخب الأمريكي إلى عدة أمور أهمها أنه الأفضل في الترتيب الأخير لبطولة أمريكا الشمالية من بين المنتخبات الأخرى المرشحة، إضافة إلى إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس.
وستكون مشاركة المنتخب الأمريكي في بطولة مصر 2021 فرصة جيدة لمتابعة البطولة ونشر اللعبة في أمريكا، وكذلك عدد السكان مقارنة بالمنتخبات الأخرى في الدورة التي تم إلغائها الأمر الذي سيجعل متابعة البطولة أكبر على مستوى العالم.
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