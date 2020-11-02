آخرهم توتي.. فيروس كورونا يتفشى بين نجوم الكرة العالمية

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، إصابة فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما والمنتخب الإيطالي بـ فيروس كورونا

توتي انضم للعديد من ضحايا كورونا.. هذا الفيروس الذي ظهر في الصين ثم تفشى في جميع أرجاء العالم، مخلفًا وراءه ملايين الإصابات وآلاف الوفيا.

توتي أيضًا انضم لقائمة كبيرة ومطولة من نجوم الكرة العالمية التي أصابهم الفيروس المتفشي، ليبدأ رحلته مع هذا المرض على آمل التغلب عليه مستقبلًا والشفاء منه.

ونستعرض معًا في هذا التقرير بعض نجوم وأساطير الكرة العالمية التي أصابهم فيروس كورونا.

كريستيانو رونالدو

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضي، إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.

رونالدو أصيب مع منتخب البرتغال أثناء لعبهم لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليتم استبعاده من قائمة المنتخب، ويقضي فترة العزل الصحي في منزله.

عانى رونالدو مع فيروس كورونا، فجاءت نتيجة مسحتين آخريتين إيجابية، ليتغيب عن عدة مواجهات لناديه يوفنتوس الإيطالي، أبرزها تلك أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وتعافى رونالدو أخيرًا من فيروس كورونا يوم السبت الماضي، ليشارك في مباراة الأمس أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي، ويسجل هدفين في انتصار فريقه يوفنتوس.

زلاتان إبراهيموفيتش

أصيب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان بـ فيروس كورونا في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتعافى من المرض في التاسع من شهر أكتوبر.

وبعد تعافيه، ظهر إبرا ابن التاسعة والثلاثين بأداء رائع، وقاد ميلان لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن.

ساديو ماني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إصابة لاعبه السنغالي ساديو ماني بـ فيروس كورونا.

ماني غاب عن مباراة الفريق أمام ارسنال في كأس الرابطة وكذلك مباراة أستون فيلا في الدوري، قبل أن يتعافى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

رونالدينيو

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية، ولاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، رونالدينيو، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

رونالدينيو قام بعزل نفسه في منزله، ولم يعلن حتى الآن عن شفائه