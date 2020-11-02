أكذوبة اعتذار كهربا لـ محمد فضل.. كواليس ما حدث داخل اتحاد الكرة

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل السبب الرئيسي في أزمة بيان الاعتذار الذي تم نشره خلال الدقائق الماضية علي الموقع الرسمي باتحاد الكرة.

وقالت المصادر إن الأهلي يمتلك كل الأدلة التي تدين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية وهناك فيديوهات تم جمعها تثبت بوضوح تعديه على محمود كهربا.

وأضافت المصادر أن وسطاء عرضوا على الأهلي إنهاء الأمر وديًا وبالتالي ذهب كهربا للجنة الانضباط وبعدها تم عقد جلسة بحضور محمد بركات مدير المنتخب وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والعميد محمد مرجان مدير النادي الأهلي.

وأوضحت المصادر أن الجلسة لم تشهد أي نوع من الاعتذار ولكن تخللها صدور بيان مفاجئ تضمن اعتذار كهربا وهو ما لم يحدث نهائيا.

وهنا أبدى مسئولو الأهلي غضبهم الشديد من الموقف وتحدث كهربا مع مقربين منه أن هذا الأمر لم يحدث.

وأعلن اتحاد الكرة انتهاء أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية مع محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وقال إتحاد الكره المصري في بيان رسمي تم حذفه: "حضر مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب محمود عبد المنعم ( كهربا ) لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له".

وأضاف:" وتفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ مما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في اعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير".

وأوضح:" تمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده".

كما أثنى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء ، فيما حرص محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.