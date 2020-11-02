بسبب كهربا.. عدلي القيعي يفتح النار على محمد فضل

هاجم عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري؛ وذلك بسبب أزمته مع نجم فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء محمود عبدالمنعم كهربا.

وأكد عدلي القيعي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملك وكتابة" المذاع على فضائية النادي الأهلي، أن محمد فضل تهكم على محمود كهربا وسبه، قائلًا "أنت قليل الأدب".

وتابع مستشار تعاقدات النادي الأهلي "كهربا لم يسلم على محمد فضل، لأنها ليست مراسم تتويج، وكان يرغب في مساندة مؤمن زكريا فقط، وهذه ليست لحظة بروتوكولية من أجل وصفها بالتجاهل"، مضيفًا "حتى إذا تجاهل كهربا محمد فضل، كان يجب أن يراعي أنه مسئول كبير ويحضر لحظة مبهجة للنادي الأهلي".

وأشار عدلي القيعي إلى أن محمد فضل عندما كان لاعبا حصل على فرصة ثمينة لم يحصل عليها مثله من اللاعبين، فعقب اعتزاله أصبح مدير تعاقدات بالنادي الأهلي، وفي أقل من سنة تقلد كل هذه المناصب، وأصبح أحد المسئولين عن إدارة الكرة المصرية، ولكن أزماته متتالية ويتعامل معها بطريقة غير مناسبة.

وشدد عدلي القيعي على أن نجم الأهلي محمود كهربا لم يبدأ بالاعتداء على محمد فضل، ولكن هناك من يعلم أن كهربا عصبي ويتربصون به بحثًا عن وقوعه في أخطاء.

من جانبه نفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ومنتخب مصر، تقديم الاعتذار لمحمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة، أن كهربا لم يتجاوز في حق عضو اللجنة الخماسية حتى يعتذر، وأن ما جاء في البيان الصادر عبر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عارٍ تماما من الصحة.

وشدد على أن ما حدث كانت جلسة ودية للصلح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين في حضور شخصيات عملت على تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف من البداية.

كان الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم قام بنشر بيان عن قبول محمد فضل لاعتذار كهربا قبل أن يتم حذفه بعد عدة دقائق من نشره.