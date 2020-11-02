فولهام يهزم وست بروميتش 2-0 في الدوري الإنجليزي

فاز نادي فولهام على وست بروميتش ألبيون بهدفين نظيفين، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح الجاميكي بوبي ريد التسجيل لفولهام في الدقيقة 26 بضربة رأسية رائعة.
وفي الدقيقة 30، أكد ألينا انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء وست بروميتش.
وبهذا الانتصار، حقق نادي فولهام أول فوز له في البريميرليج هذا الموسم، ليرتفع رصيده من النقاط للنقطة الرابعة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد وست بروميتش عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.
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