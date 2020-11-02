بدون عقوبات .. مصدر: الصلح تم بين كهربا ومحمد فضل بوساطة رئيس الجبلاية

قال المصدر ذاته إن عمرو الجنايني نجح فى تقريب وجهات النظر بين مسئولى النادى الأهلى واللاعب من جهة ومحمد فضل من جهة أخرى.
أشار إلى أنه لن تكون هناك عقوبات على كهربا بعد خناقة مراسم التتويج بلقب الدوري المصري مع عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية.
كانت أنباء ترددت حول حضور اللاعب محمود عبد المنعم ( كهربا ) مساء اليوم الاثنين إلى مقر الحبلاية لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره للكابتن فضل كأخ أكبر له.
من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ مما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في اعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير.
وتمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.
كما أثنى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء ، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.
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