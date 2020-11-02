تأكيدا لـ دوت الخليج.. نداي حكما لمباراة الزمالك والرجاء.. وجاساما للـ VAR

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على إسناد مهمة تحكيم مباراة فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، للحكم السنغالي ماجيت نداي.
وكان " دوت الخليج" قد انفرد باتجاه الكاف لاختيار نداي حكمًا لمباراة فريقي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
كما استقر الكاف على تعيين الجامبي بكاري جاساما حكمًا لـ تقنية الفار، بعد أن ربطته تقارير صحفية مغربية لإدارة المباراة تحكيميًا.
وتقام مباراة فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأربعاء المقبل، على إستاد القاهرة، بعد أن انتهت مباراة الزمالك بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف، أحرزه أشرف بن شرقي.
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