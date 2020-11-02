فاروق جعفر: الزمالك والرجاء استفادا من تأجيل لقاء نصف نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل جاء في مصلحة الفريقين.

وقال جعفر في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الزمالك استفاد من تأجيل المباراة في تجهيز المصابين في حين استفاد الرجاء المغربي من التأجيل في الاستعداد للمباراة بعد تماثل لاعبيه للشفاء من الإصابة".

واضاف فاروق جعفر قائلا: "من الصعب وضع سيناريو واحد للقاء لأن الرجاء قد يعدل طريقة اللعب في المباراة خاصة بعد الخسارة في لقاء الذهاب وستكون سيناريوهات المباراة متوقفة على أحداث اللقاء".