عمار حمدي: رفضت العودة للأهلي والانتقال للاتحاد السكندري

أكد عمار حمدي لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف الاتحاد السكندري أنه رفض طلب المارد الأحمر بالعودة إلي صفوف الفريق عقب انتهاء إعاراته مع طلائع الجيش. وقال عمار حمدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، :"مبسوط بالانضمام إلى الاتحاد السكندري وكنت أتمني الخطوة دي من بدري ومحصلش نصيب". وتابع:" أتمنى المشاركة مع الفريق وتحقيق البطولات مع الاتحاد السكندري وحلمي الشخصي التواجد مع المنتخب الأول والأوليمبي ". وواصل:" مزعلتش من عودة بعض المعارين وطلبت الإعارة رغم أن النادي أبلغني بالعودة ورفضت؛ لعدم الجلوس على الدكة فأنا أرغب في المشاركة ". وأتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بأنتقال الموهوب عمار حمدي لاعب النادي الأهلي و المنتخب الأوليمبى ، و أحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين . جاء ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي و بمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و وكيله الكابتن احمد يحيي ، و أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين

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