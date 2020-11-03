ضياء السيد: هناك رواسب قديمة بين فضل وكهربا منذ السوبر

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن سبب أزمة محمد فضل، عضو اتحاد الكرة، ومحمود كهربا، لاعب القلعة الحمراء، تعود إلى رواسب قديمة.

وقال ضياء السيد، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إن هناك رواسب قديمة بين فضل وكهربا تعود إلى مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك؛ وهو الأمر الذى أدى إلى الأزمة بين الثنائي في مباراة تتويج الأحمر.

وأضاف "كان يجب حل الأزمة نهائيا اليوم بين جميع الأطراف بدلا من التصعيد واللاعب نجم كبير يجب احتواؤه".

وكان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا قد تقدم بمذكرة إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، يطلب فيها شكوى محمد فضل إلى اتحاد كرة القدم، ولجنة الانضباط بعد التعدي عليه، في مشهد تابعه الملايين عبر شاشات التليفزيون.

وقام عبد الحفيظ برفع الأمر لإدارة النادي التي تضامنت مع اللاعب في شكواه، واتخذت الإجراءات السابق الإشارة إليها، بل وأعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات أخرى للحفاظ على حق «كهربا» بعدما تأكدت من خلال الفيديوهات أن اللاعب لم يخطئ، ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل، وأن الأخير هو من تجاوز وبادر بالاعتداء على مرأى ومسمع من الجميع.