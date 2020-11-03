فياريال يفوز على بلد الوليد 2-0 في الدوري الإسباني

فاز فريق فياريال على نظيره بلد الوليد بهدفين نظيفين، في ختام الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح النيجيري شيكويزي التسجيل لفياريال في الدقيقة 21، قبل أن يؤكد بو توريس انتصار فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34. وألغت تقنية الفار هدفًا لـ فياريال عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 64 بداعي التسلل. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي فياريال للنقطة 15 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند 3 نقاط في المركز العشرين والأخير.

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