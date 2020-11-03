نصار: الزمالك على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي القلعة البيضاء على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي حال التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال عفت نصار، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "حضرت تدريب الزمالك اليوم، وحفزتهم بتحقيق الفوز على الرجاء لتحقيق المجد والحصول على البطولة الأفريقية، ونبهت على التركيز فى المباراة المقبلة".

وأضاف "كنت أتمنى من وزير الرياضة إبعاد كافة المشاكل والأزمات عن فريق الكرة من أجل التركيز فى البطولة الأفريقية".