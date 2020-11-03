نصار: الزمالك على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي

وقال عفت نصار، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "حضرت تدريب الزمالك اليوم، وحفزتهم بتحقيق الفوز على الرجاء لتحقيق المجد والحصول على البطولة الأفريقية، ونبهت على التركيز فى المباراة المقبلة".
وأضاف "كنت أتمنى من وزير الرياضة إبعاد كافة المشاكل والأزمات عن فريق الكرة من أجل التركيز فى البطولة الأفريقية".
وتقام مباراة فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأربعاء المقبل، على إستاد القاهرة، بعد أن انتهت مباراة الزمالك بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف، أحرزه أشرف بن شرقي.
وتقام مباراة فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأربعاء المقبل، على إستاد القاهرة، بعد أن انتهت مباراة الزمالك بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف، أحرزه أشرف بن شرقي.
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