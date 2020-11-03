أخبار الأهلي.. نجم القلعة الحمراء يهاجم حسام البدري.. وفضل ينهي أزمة كهربا

نشر موقع دوت الخليج مجموعة من أخبار الأهلي على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

برسالة غامضة.. نجم الأهلي يهاجم حسام البدري

كتب ياسر ابراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر الحالة اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، رسالة غامضة بعد استبعاد اسمه من قائمة المنضمين الى منتخب مصر.

وقال ياسر ابراهيم في تعليقه:" كفاية بقى حب وكره ف الكورة يا مصر".

علق شادي محمد قائد الأهلي السابق على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي ومحمد فضل عضو اللجنة خلال احتفالية الأهلي بدرع الدوري.

وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : "قولا واحدا المسؤول لازم تصرفه يكون مسؤول، فضل صديق، ولكن لما تكون في منصب؛ لازم تترك أهلاويتك.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن انتهاء أزمته مع لاعب فريق النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.