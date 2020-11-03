علق شادي محمد قائد الأهلي السابق على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي ومحمد فضل عضو اللجنة خلال احتفالية الأهلي بدرع الدوري.
وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : "قولا واحدا المسؤول لازم تصرفه يكون مسؤول، فضل صديق، ولكن لما تكون في منصب؛ لازم تترك أهلاويتك.
وتابع : أنت صديق عزيز ولكن مينفعش مسؤول يلمس لاعب، لو أنا كنت اتحمل برتوكول النادي الأهلي، هو اللي يتصور من غير أي مسؤول، مينفعش تتطاول على أي لاعب.
وأكمل : غير مقبول ما فعلته انك تتطاول على أي لاعب في الأهلي من الأصغر للأكبر الفيديوهات كشفت تطاولك على اللاعب وأنت لمست كهربا بدون وجه حق.
وبسؤاله عن كهربا اخطأ في حق محمد فضل رد شادي محمد قائلًا : مش دور كهربا إنه يسلم على حد.
وطالب شادي بمعاقبة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الحالية بسبب المكالمة المسربة للأخير.
وقال شادي محمد المفروض عمرو الجنايني يتحاسب ويتعاقب لأنه شتم جماهير الاهلي في الفيديو المسرب له ولا أعتقد ان المكالمة مفبركة ولكنه تطاول على الأهلي، ولابد من تحرك من النادي الأهلي لمعاقبته على مابدر منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شادي محمد لـ فضل: مينفعش تتطاول على أي لاعب في الأهلي.. وأطالب بمعاقبة الجنايني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.