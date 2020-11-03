مدرب إنتر ميلان: كنت قريبا من قيادة ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، أنه كان قريبًا من تدريب ريال مدريد، في الماضي.

ريال مدريد بالفعل كان قد تواصل مع كونتي، بعد إقالة جولين لوبيتيجي من تدريب النادي الملكي في ديسمبر 2018، ولكن الخطوة لم تتم، واستعان النادي بـ الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وقال كونتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: "في الماضي كان هناك بضع لحظات كنت قريبًا فيها جدًا من تدريب ريال مدريد".

وأوضح: "ولكن الموسم حينها كان بدأ بالفعل، وكان من الصعب تولي الأمر من بعد بداية الموسم، وحيئنذٍ قررت تأجيل الأمر".

وبسؤاله "هل ترغب في تدريب ريال مدريد في المُستقبل؟"، أوضح: "في الوقت الحالي، أنا أركز بشدة على إنتر ميلان، لقد بدأت مشروعًا قويًا جدًا هُنا، وأنا سعيد".

وأتم تصريحاته: "نحن نصنع شيئًا مُهمًا، بالفعل كنت قريبًا في الماضي، ولكن الآن أنا أريد إكمال مشروعي هُنا في الإنتر".

يُذكر أنّ إنتر ميلان يحل ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.