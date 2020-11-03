هل يعود محمد عواد للإسماعيلي.. المتحدث الرسمي يجيب.. فيديو

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، إن الدراويش أبرم 3 صفقات مميزة، بشكل رسمي، إلى الآن، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.
وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" أعلنا عن ثلاث صفقات، وهناك صفقات أخري في الطريق، اتفقنا على عدد من الصفقات الجديدة ويتبقي فقط الإعلان الرسمي".
وأكمل تصريحاته:" دخلنا فى مفاوضات مع 6 حراس جدد، من أجل دعم هذا المركز فى الدراويش، محمد عواد لم يعرض على الإسماعيلي، وهناك اتجاه داخل الاسماعيلية لرفضه".
وختم قائلا:" الإسماعيلي لم يتعاقد مع التونسي، أنيس البدري، بشكل رسمي، مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام، البعض ربط اسمه بالنادي، ولكن هذا غير حقيقي، لجنة التعاقدات تضع أعينها على اكثر من مهاجم".
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