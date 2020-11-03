وعلم موقع "دوت الخليج" أن النادي سيعلن رسميًا عن التعاقد مع الثلاثي، محمد كوفي لاعب سموحة، واحمد ياسين مدافع المقاصة، موسى ديارا من الإنتاج الحربي.
وذلك لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، عقب الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي.
ومن المقرر حضور اللواء أشرف نصار رئيس النادي،وكابتن محمد يوسف المدير الفني للفريق
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي يعلن التعاقد مع هذا الثلاثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.