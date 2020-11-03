البنك الأهلي يعلن التعاقد مع هذا الثلاثي

يعقد بعد قليل نادي البنك الأهلي اللواء اشرف نصار رئيس النادي، المؤتمر الصحفي الأول للصفقات الأولى وذلك داخل مقر نادي البنك الأهلي.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن النادي سيعلن رسميًا عن التعاقد مع الثلاثي، محمد كوفي لاعب سموحة، واحمد ياسين مدافع المقاصة، موسى ديارا من الإنتاج الحربي.



وذلك لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، عقب الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي.



ومن المقرر حضور اللواء أشرف نصار رئيس النادي،وكابتن محمد يوسف المدير الفني للفريق