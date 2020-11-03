دوري أبطال إفريقيا.. أحدث ظهور لـ أشرف بن شرقي من استعدادات الزمالك للرجاء

ويظهر في الصورة من خلال مران نادي الزمالك رفقة زملائه في الفريق استعدادا لملاقاة نادي الرجاء البيضاوي، غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وعلق على الصورة قائلا: "العد التنازلي".
وتميز المغربي أشرف بن شرقي، في موسمه الأول مع الفريق الأبيض، وأصبح العنصر الأساسي للفريق في المباريات الحاسمة عند الجهاز الفني والجماهير.
شارك بن شرقي في 22 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 6، بينما حصد النجم المغربي في كل المسابقات 15 هدفا.
كما أجاد محمد أوناجم مع الزمالك، في موسمه الأول أيضا، موقعا على هدفين وصنع 6 بالدوري.
وتميز مواطنهما عبد الكبير الوادي، في وادي دجلة، بـ 3 أهداف سجلها في 31 مباراة.
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