حسني فتحي: سأرحل عن مصر المقاصة في هذه الحالة

أكد حسني فتحي لاعب فريق مصر المقاصة أنه يملك عرضا من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الأخيرة . وقال فتحي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أمتلك عرضا من الدوري الممتاز، وإذا لم تستقر الأمور داخل نادي مصر المقاصة؛ سأرحل عن صفوف الفريق". وأضاف: "ميدو اجتهد معنا في بداية الدوري، وإيهاب جلال علاقتنا معه جيدة للغاية، ومدير فني جيد، وتأثرت برحيله". و أنهى مسئولو شركة المقاصة سبورت إجراءات بيع 70 % من أسهم النادى إلى " استادات " إحدى الشركة الخاصة؛ بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين .

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