الزناتي يكشف كواليس استقالته من اتحاد الكرة

كشف حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة عن كواليس استقالته من منصبه .

وقال الزناتي في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "،:" أخذت القرار منذ فترة، فمن أول يوم كانت لدي خطة، وفي السنة الأولى كنت أبحث عن العيوب؛ لبدء خطة التطوير بعد ذلك".

وواصل: "لم يكن هناك وقت كاف للتغيير، الموسم المقبل سيكون صعبا، ولم أستقِل بسبب هذا الأمر، ولكن بسبب خطة وضعتها منذ اليوم الأول، وهو البقاء لمدة عامين أو ثلاثة على الأكثر، والمكان ليس حكرا على أحد، وربما يتولى المنصب شخص أفضل منى.

وتابع: "معظم الأندية قالت إن الفرق استطاعت أن تمر من أزمة توقف كورونا، ومن الممكن أن نخوض الموسم الجديد بنفس النظام، وكنت متفاجئا من أن جميع الأندية وافقت على اللعب كل 3 أيام".