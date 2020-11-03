فيرونا يفوز على بينفينتو 3-1 في الدوري الإيطالي

حقق فريق فيرونا فوزا ثمينا على ضيفه بينفينتو بنتيجة (3-1)، مساء الإثنين، في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل أنتونين باراك الهدفين الأول والثاني لفيرونا في الدقيقتين 17 و63 ، وتكفل جيانلوكا لابادولا بتسجيل الهدف الوحيد لبينفينتو في الدقيقة 56، قبل أن يتعرض جيانلوكا كابراري لاعب الفريق الضيف للطرد في الدقيقة 73.
واستغل داركو لازوفيتش النقص العددي في صفوف بينفينتو وسجل الهدف الثالث لفيرونا في الدقيقة 78.
الفوز رفع رصيد فيرونا إلى 11 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد بينفينتو عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.
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