يونيون برلين يفوز على هوفنهايم 3-1 في الدوري الألماني

حقق فريق يونيون برلين فوزا صعبا على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 3-1 على أرضية ملعب بريزيرو أرينا، في ختام منافسات الأسبوع السادس من الدوري الألماني لكرة القدم.
تقدم يونيون برلين بهدف حمل توقيع ماكس كروزه في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وتعادل موناس دابور لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، إلا أن برلين سجل هدفين متتاليين في الدقيقة 85 عبر جويل بويانبالو، ثم سدريتش تويشيرت في الدقيقة 94.
وبهذا الفوز، حصد فريق العاصمة 3 نقاط ثمينة يرفع بها رصيده إلى 9 نقاط يتقدم بها إلى المركز السابع من جدول البوندسليجا، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند سبع نقاط في المركز الـ12.
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