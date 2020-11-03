نقل مارادونا إلى مستشفى في الأرجنتين

ذكرت وسائل إعلام محلية أن دييجو مارادونا نُقل إلى مستشفى في الأرجنتين.

ونُقل مارادونا، وفقا لتقارير، إلى مستشفى إبينسا كلينيك في لابلاتا، التي تبعد حوالي ساعة عن بوينس آيرس.

ويتولى مارادونا تدريب نادي خيمناسيا ئي إسجريما في لابلاتا.

وقالت التقارير إن مارادونا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع الأرجنتين عام 1986 ويعد على نطاق واسع اللاعب الأعظم على مر العصور، نُقل إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوص بسبب شعوره بتوعك منذ فترة وسيبقى تحت الملاحظة "عدة أيام".

ودخل مارادونا المستشفى لفترات على مدار السنوات الأخيرة، في الأغلب بسبب أسلوب حياته الصاخب الذي أعقب مسيرته كلاعب.

كما نُقل لاعب نابولي السابق إلى المستشفى في يناير 2019 بسبب معاناته من نزيف داخلي في المعدة.

وتعرض لوعكة في كأس العالم 2018 في روسيا وصورته الكاميرات وهو يفقد الوعي في مكان المخصص لكبار الشخصيات بالمدرجات خلال مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا.