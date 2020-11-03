ريال مدريد يرغب في ضم بديل لـ راموس

يرغب ريال مدريد في ضم مدافع مميز، لخلافة قائد الفريق سيرجيو راموس، الذي بلغ من العمر 34 عاما، وتتبقى له مواسم معدودة في الملاعب.

ويخيم الغموض على مستقبل المدافع الألماني "ديفيد ألابا" بعد فشل مفاوضاته مع بايرن ميونخ بشأن تجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2021.

وأعلن هربرت هاينر، رئيس النادي البافاري، سحب العرض المقدم للدولي النمساوي بشأن التجديد، لا سيما بعد مماطلته وعدم حسم قراره بنهاية الشهر الماضي.

ويمكن لصاحب الـ28 عامًا التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل، للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي، ما لم يتفق مع بايرن على التجديد في وقت لاحق.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن ريال مدريد الأقرب للظفر بتوقيع ألابا الصيف القادم، إذ يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لجلبه من أجل خلافة راموس.

وفي ظل تقدم راموس في العمر، فإن ألابا الخيار الأنسب للريال لخلافته، لا سيما بعد اعتياده على شغل مركز قلب الدفاع مع الفريق البافاري، رغم كونه ظهيرًا أيسر.

وأشارت الصحيفة إلى قدرة النادي الملكي على دفع راتب ألابا، إلى جانب الحوافز الإضافية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمدافع النمساوي، الذي أراد الحصول على راتب مرتفع للموافقة على التجديد للبايرن.

كما أفادت الصحيفة بأن برشلونة أحد الخيارات المطروحة أمام ألابا، إلا أن هناك تقارير أخرى استبعدت دخول النادي الكتالوني في سباق التعاقد مع اللاعب.