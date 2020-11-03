أفادت تقارير صحفية جنوب إفريقية، بأن النادي الأهلي قد حسم صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.
صحيفة “CITIZEN” الجنوب أفريقية، قالت أن الأهلي توصل لاتفاق لضم سيرينو لمدة 3 مواسم في مقابل 3 ملايين دولار أمريكي سيحصل عليها النادي الجنوب إفريقي.
ويرغب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي في ضم سيرينو للفريق الأحمر؛ بعد أن دربه في صن داونز، ولعلمه بقدراته الفنية العالية.
التقارير الجنوب إفريقية، قالت إن الأهلي سيعلن في وقت قريب عن ضم الأورجواياني جاستون سيرينو.
ويبلغ سيرينو من العمر 29 ويجيد اللعب في مركز الجناح وصانع الألعاب، وخاض على مدار 3 مواسم مع صن داونز، 99 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا، وفاز بلقب الدوري الجنوب إفريقي مرتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يقترب من ضم صانع ألعاب صن داونز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.