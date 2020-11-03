ليفربول في مواجهة صعبة الليلة أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

تنتظر ليفربول بطل الموسم قبل الماضي من دوري أبطال أوروبا رحلة صعبة إلى برجامو لمواجهة أتالانتا الإيطالي مفاجأة الموسم الماضي عندما بلغ الدور ربع النهائي وخرج بصعوبة على يد باريس سان جرمان الوصيف 1-2.

ويدخل ليفربول المباراة منتشيًا بأربعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، وهو يأمل في تعزيزها لقطع شوط كبير في بلوغ الدور الثاني بالابتعاد خمس نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق الإيطالي الذي يبلي البلاء الحسن في المسابقة القارية، فضلًا عن أنّه صعب المراس على أرضه.

وضرب أتالاتنا بقوة في الجولة الأولى بفوزه الكبير على مضيفه ميدتيلاند الدنماركي 4-صفر، قبل أن يعود من بعيد ويحول تخلفه صفر-2 أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي إلى تعادل 2-2.

وعاد أتالانتا إلى سكة الانتصارات المحلية السبت بفوزه على مضيفه كروتوني، وهو يعول على قوته الهجومية الضاربة بقيادة الكولومبيين دوفان زاباتا ولويس موريال.