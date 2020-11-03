أخبار الرياضة.. نقل مارادونا إلى المستشفى.. وريال مدريد يبحث عن بديل راموس

يرغب ريال مدريد في ضم مدافع مميز، لخلافة قائد الفريق سيرجيو راموس، الذي بلغ من العمر 34 عاما، وتتبقى له مواسم معدودة في الملاعب.
ويخيم الغموض على مستقبل المدافع الألماني "ديفيد ألابا" بعد فشل مفاوضاته مع بايرن ميونخ بشأن تجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2021.
ذكرت وسائل إعلام محلية أن دييجو مارادونا نُقل إلى مستشفى في الأرجنتين.
ونُقل مارادونا، وفقا لتقارير، إلى مستشفى إبينسا كلينيك في لابلاتا، التي تبعد حوالي ساعة عن بوينس آيرس.
ويتولى مارادونا تدريب نادي خيمناسيا ئي إسجريما في لابلاتا.
كشف شادي محمد، قائد الأهلي السابق، عن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته الكروية، وكذلك عن البطولة الأغلى، سواء رفقة المنتخب الوطني أو مع النادي الأهلي.
وقال شادي محمد، خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو: " عمرو زكي أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي، كان قوي جدا، وبطولة افريقيا 2006 الاغلى في مسيرتي، وكذلك الحصول على المركز الثالث في كاس العالم للأندية.
أفادت تقارير صحفية جنوب إفريقية، بأن النادي الأهلي قد حسم صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.
صحيفة “CITIZEN” الجنوب أفريقية، قالت أن الأهلي توصل لاتفاق لضم سيرينو لمدة 3 مواسم في مقابل 3 ملايين دولار أمريكي سيحصل عليها النادي الجنوب إفريقي.
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