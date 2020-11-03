ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، عددًا من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020، على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا لوكوموتيف موسكو الروسي × أتلتيكو مدريد الإسباني - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 شاختار دونيتسك الأوكراني × بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 ريد بول سالزبورج النمساوي × بايرن ميونخ الألماني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 5 ريال مدريد الإسباني × إنتر ميلان الإيطالي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 بورتو البرتغالي × مارسيليا الفرنسي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6 مانشستر سيتي الإنجليزي × أولمبياكوس اليوناني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 أتالانتا الإيطالي × ليفربول الإنجليزي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 4 ميتييلاند الدانماركي × أياكس أمستردام الهولندي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3

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