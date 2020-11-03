بعد تجديد التعاقد مع أوسة.. صفقات أفريقية جديدة فى دجلة خلال الميركاتو

استقر مسئولو وادى دجلة على ضم مجموعة من الصفقات الأفريقية خلال الفترة المقبلة لدعم الفريق بشكل مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لوادي دجلة، حاجة الفريق إلى ضم مجموعة من الصفقات الأفريقية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل عدم قناعاته ببقاء المهاجم الغاني أنطوي وتأكد رحيله عن الفريق.

كما اقترب اليونانى بوزاس من الرحيل عن دجلة لعدم مشاركته طوال المباريات الماضية مع الفريق ، وهو ما دفع فاسيليو إلى المطالبة بضم مجموعة من الصفقات الأفريقية الجديدة بجانب بقاء الغاني يعقوبو والمغربي عبد الكبير الوادي والتونسي رفيق كابو.

وكان دجلة أعلن تجديد تعاقده مع حارسه المخضرم محمد عبد المنصف "أوسة " لمدة موسمين مقبلين بناءً على رغبة المدرب فاسيليو نتيجة الدور المؤثر للحارس مع الفريق والمستويات المميزة التى يقدمها، وقرر دجلة فسخ التعاقد بالتراضي مع خالد وليد، الحارس الاحتياطي.