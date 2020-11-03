دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على سالزبورج النمساوي

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب " ردبول أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.

في المقابل يتسلح ريد بول سالزبورج بعامل الأرض من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، للحفاظ على فرصه في تخطي دور المجموعات.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الأولى في دور أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويحل أتلتيكو مدريد ثانيا بـ 3 نقاط ولوكوموتيف موسكو الروسي ثالثا نقطوة وحيدة بفارق الأهداف عن سالزبورج صاحب المركز الرابع.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لوكوموتيف الروسي مع أتلتيكو مدريد، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة النهائية.